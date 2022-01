Vor Fußball-Oberliga-Auftakt : 1:1 bei Süderelbe: So lief das letzte Testspiel des SV Rugenbergen

Trainer Michael Fischer, der nach überstandener Omikron-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stand, musste auf vier Akteure verzichten und wandte nach dem Ausgleich von Marlon Stannis am Ende eine Harakiri-Taktik an.

Avatar_shz von Johannes Speckner

19. Januar 2022, 14:08 Uhr

Trainer Michael Fischer, der nach überstandener Omikron-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stand, musste auf vier Akteure verzichten und wandte nach dem Ausgleich von Marlon Stannis am Ende eine Harakiri-Taktik an.

„Den Elfmeter hätte ich nicht gegeben.“ Bevor er die zweite Halbzeit des Testspiels der Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen beim FC Süderelbe anpfiff, hatte Schiedsrichter Matthias Klare (SV Billstedt-Horn) im Fernsehen des Süderelber Klubheims gesehen, wie dem 1. FC Köln nach einer Flugeinlage von Anthony Modeste in der 120. Minute des DFB-Pokal-Spiels gegen den Hamburger SV ein Strafstoß zugesprochen wurde. Klare selbst pfiff zwar eine hitzige und vor allem von den Süderelbern verbissen geführte Partie, aber keinen Elfmeter – am Ende stand ein 1:1-Unentschieden.

„Das war ein guter, sehr intensiver Test“, urteilte SVR-Coach Michael Fischer, der sich nach überstandener Omikron-Erkrankung am Dienstagmorgen (18. Januar) freigetestet hatte, weshalb er als hauptberuflicher Lehrer wieder am Schulalltag teilnehmen und am Abend an der Seitenlinie stehen konnte. Von dort aus sah er, wie sein Team einen klassischen Fehlstart hinlegte. Diego Gabriel Giachero brachte die Hausherren nämlich schon nach acht Minuten in Führung, indem er einen Eckstoß wuchtig einköpfte; dabei profitierte der Grieche davon, dass „keiner unserer Spieler entschlossen zum Ball ging“, wie Fischer haderte.

Wichtiges Quartett fehlte

In der Folge sah der SVR-Coach „mindestens 60 Prozent Ballbesitz für die Süderelber“, aber Torchancen gab es bis zur Pause auf beiden Seiten nicht mehr. Dass die Bönningstedter sich schwertaten, lag möglicherweise auch daran, dass mit Leon Neumann, Kilian Utcke (beide beruflich verhindert), Jannick Wilckens (Booster-Impfung) und Sven Worthmann (Knieverletzung) vier Akteure fehlten, die Fischer gerne von Beginn an aufgeboten hätte. „Und das System, das wir gespielt haben, war auf unseren nächsten Liga-Gegner TSV Buchholz 08 abgestimmt – gegen die wilden Süderelber passte es aber gar nicht“, stellte Fischer fest.

Stannis gleicht am Kiesbarg erneut aus

Für den zweiten Durchgang verordnete der Appener seinen Schützlingen eine neue Taktik, woraufhin sie „den zweiten Durchgang weitgehend dominiert“ hätten. So gelang auch der verdiente Ausgleich: Marlon Stannis spielte 25 Meter vor dem Tor einen Doppelpass mit Patrick Hoppe, wurde dann von zwei Süderelbern angegriffen und lupfte den Ball schließlich über FCS-Keeper Mauro Leonardo Alcaraz Paramidani hinweg ins Netz (73.). Kurios: Stannis hatte schon am 4. September 2021 im Punktspiel seiner Elf am Kiesbarg zum 1:1-Endstand ausgeglichen.

Im Kampf um die Qualifikation für die Oberliga-Aufstiegsrunde helfen uns nur noch Siege weiter. Michael Fischer, Trainer SV Rugenbergen

Für die letzten zehn Minuten beschlossen Fischer und sein Co-Trainer Martin Schwabe dann, alles auf die Karte Offensive zu setzen. „So würden wir es am Sonntag (23. Januar) auch in Buchholz machen, da uns im Kampf um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde nur noch Siege helfen“, erklärte Fischer sein Experiment, das SVR-Verteidiger Jan Düllberg „Harakiri“ und „blödsinnig“ nannte. Fakt ist: Die Gäste nahmen einen Abwehrmann vom Feld und lösten einen defensiven Mittelfeldspieler auf, woraufhin nur noch vier Akteure in der eigenen Spielfeldhälfte verteidigten.

Vier Großchancen werden vergeben

Den Süderelbern boten sich dadurch extrem viele Räume, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Auf der Gegenseite erspielten sich die Gäste noch vier Großchancen, die sie aber allesamt vergaben. Sascha Richert traf nach Yannick Kurowskis Querpass nur die Oberkante der Latte (81.), dann schoss Kurowski nach einem Doppelpass mit Stannis selbst knapp vorbei, anstatt den besser platzierten Richert zu bedienen (83.). Kurz darauf flankte Stannis nach einem Doppelpass mit Kurowski in die Mitte, wo Richert den Ball zu Hoppe verlängerte, der ihn um Zentimeter am zweiten Pfosten vorbeigrätschte (86.).

„Die Krönung“ war es dann laut Fischer, dass Stannis nach Richerts Ballgewinn erst zwei FCS-Verteidiger ausspielte und dann die Latte traf (90.), woraufhin sogleich der Abpfiff ertönte. „Unter dem Strich ist das Ergebnis in einem Testspiel aber egal“, weiß Fischer, der sich auf seiner Heimfahrt nach Appen umso mehr darüber freute, dass neben seinem Ex-Klub FC St. Pauli, der sensationell Borussia Dortmund eliminierte, auch der HSV den Einzug in das DFB-Pokal-Viertelfinale schaffte – weil er nach der eingangs erwähnten, umstrittenen Strafstoß-Entscheidung im Elfmeterschießen in Köln gewann.