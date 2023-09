Beeindruckender Anblick Zwölf Hubschrauber fliegen in Formation über Pinneberg – das steckt dahinter Von Anna-Lena Schildt | 19.09.2023, 14:02 Uhr In solch einem Formationsflug sind die Hubschrauberpiloten über den Kreis Pinneberg geflogen. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down

Am Dienstagvormittag flogen zwölf Hubschrauber in Formation über den Kreis Pinneberg. Ein beeindruckender Anblick. shz.de hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.