Polizei sucht Zeugen Zwei Mal innerhalb einer Woche: Wieder Einbruch bei Imbiss in Krupunder Von Manu Schmickler | 27.03.2023, 17:00 Uhr

Schon am Sonnabend (18. März) war in einen Imbiss in der Nähe des Krupunder Sees eingebrochen wurden. Kaum eine Woche später war die Möwenstraße wieder Ziel von Dieben.