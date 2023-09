Warnsysteme auf Prüfstand Beim Warntag schlagen Sirenen und Smartphones im Kreis Pinneberg Alarm Von Wolfgang Duveneck | 12.09.2023, 06:00 Uhr Laut Frank Homrich ist der Kreis gut auf den Warntag vorbereitet. Foto: Wolfgang Duveneck up-down up-down

Am 14. September werden zum bundesweiten Warntag die vorhandenen Warnsysteme getestet. Außerdem ist die Erneuerung der Sirenen in Schleswig-Holstein in Planung – auch im Kreis Pinneberg.