Sie hoffen auf mehr Resonanz, der Leiter und Leiterinnen der Schenefelder Kitas mit Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (rechts) und Fachbereichsleiterin Andrea Pinzek (links). Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Kinderbetreuung Wenig Interesse am Erzieher-Job: Schenefelder Kita-Leiter schlagen Alarm Von Hans-Joachim Kölln | 07.02.2023, 16:00 Uhr

Die „Praxisintegrierte Ausbildung“ soll die Ausbildung zum Erzieher deutlich verbessern. Doch das Interesse daran ist in Schenefeld gering. Was das für die Kitas in der Stadt bedeutet.