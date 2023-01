Wieder hat es zwei Einbrüche gegeben. Sowohl in Pinneberg als auch in Rellingen stiegen Unbekannte ins Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Pinneberg und Rellingen bei Einbrechern weiter hoch im Kurs – zwei neue Fälle Von Manu Schmickler | 20.01.2023, 17:22 Uhr

Am Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern in Pinneberg und Rellingen gekommen. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld.