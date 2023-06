Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs. Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Einfamilienhaus in Rellingen Von Manu Schmickler | 06.06.2023, 16:05 Uhr

In einem Haus in Rellingen ist am Montag eingebrochen worden. Kurz zuvor hatte jemand dort geklingelt und seine Hilfe bei Gartenarbeit angeboten. Ob ein Zusammenhang besteht, muss jetzt geklärt werden.