Würden das Denkmal gern erhalten, wollen aber, dass die Stadt die Kosten für die Pflege trägt: Wiebke Wilson (links), Ur-Ur-Enkelin von Herman Wupperman, mit Tochter Hannah (Mitte), Ur-Enkelin Christiane Daniels (Zweite von links) und Ur-Enkelin Beatrix Wupperman mit ihrem mann Richard Grassick. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Wupperman-Denkmal Statue in Pinneberg: Ein Denkmal, das keiner (bezahlen) will Von Bastian Fröhlig | 13.09.2022, 08:00 Uhr

Die Statue von Herman Wupperman thront an einem Kreisverkehr in Pinneberg. Die Stadt werbe mit seinem Namen, sei vom Industriellen geprägt, aber Verantwortung will niemand für das Denkmal übernehmen, kritisieren seine Urenkel und die Interessengemeinschaft (IG) Wupperman.