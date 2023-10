Polizei bittet um Hinweise Versuchter Einbruch in Schenefeld – Täter scheitern am Fenster Von Antonio Balcazar | 09.10.2023, 16:16 Uhr Als die Täter in die Schenefelder Wohnung eindringen wollten, blockierte ein Fenster, das sie zuvor beschädigt hatten, den Weg. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Bei einem versuchten Einbruch am Sonnabend (7. Oktober) in Schenefeld sind bisher unbekannte Täter an einem Fenster gescheitert. Nun nimmt die Polizei Hinweise zur Tat in der Königsberger Straße entgegen.