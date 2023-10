Wochenmarkt in Rellingen Gemütlich, familiär und regional – darum lieben die Rellinger ihren Wochenmarkt Von Lotta Form | 22.10.2023, 08:00 Uhr Wilfried und Gretel Beyer sind auch bei schlechtem Wetter auf dem Wochenmarkt, um zu quatschen und Kaffee zu trinken. Foto: Lotta Form up-down up-down

Der Rellinger Wochenmarkt erfreut sich einer treuen Kundschaft – das bleibt auch trotz Inflation so. Die Kunden schätzen die regionalen Produkte und das freundliche Klima: shz.de hat sich umgehört, was den Markt so besonders macht.