Das Pinneberger Weihnachtsdorf war Sonntagabend gegen 20.30 Uhr fast ausgestorben. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Stimmungsbild am 1. Advent Pinneberger Weihnachtsdorf kann gegen WM und Tatort nicht mithalten Von Bastian Fröhlig | 28.11.2022, 15:00 Uhr

Tatort in der ARD, das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien im ZDF – die beiden Krimis haben den Weihnachtsmarkt in Pinneberg am Sonntag leergefegt.