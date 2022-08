Die HED-Experimentierstation, der Arbeitsplatz von Ulf Zastrau. FOTO: European XFEL up-down up-down Das steckt in dem Super-Laser Forschung in Sekundenbruchteilen: Im XFEL in Schenefeld ist alles Femto Von Martin Busche | 20.08.2022, 10:00 Uhr

Das XFEL in Schenefeld spielt in der Wissenschafts-Champions-League. Hier werden Rekorde gebrochen und unbekannte Welten entdeckt. shz.de erklärt, was alles in der Anlage steckt und was dort erforscht wird.