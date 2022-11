Im Bewegungsraum der Kita nahm Steinberg die Kinder mit auf eine nachdenklich stimmende und eine lustige Geschichten-Reise. Foto: Margot Rung up-down up-down Mitbestimmung „Wir haben Rechte“ – Kinderbuchpremiere in der Pinneberger Fröbel-Kita Von René Erdbrügger | 24.11.2022, 14:00 Uhr

Vorlesepremiere am bundesweiten Vorlesetag in der Fröbel-Kita Pinneberg. „Wir haben Rechte“ – so lautet der Titel des neuen Bilderbuches für Kinder, das in enger Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften entstand.