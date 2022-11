In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Wildunfälle im Kreis Pinneberg. Foto: Kreisjägerschaft Pinneberg up-down up-down Tipps für Autofahrer Wildunfälle im Kreis Pinneberg: Hier droht die größte Gefahr Von Jonas Altwein | 25.11.2022, 17:30 Uhr

Im Jahr 2021 hat es 344 Wildunfälle in der Region gegeben. Besonders oft krachte es im Norden an der Grenze zum Kreis Steinburg. Die Kreisjägerschaft erklärt, was man bei einem Zusammenstoß bedenken muss.