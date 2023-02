Drei Einbrüche in Fahrschulen innerhalb einer Woche. Diesmal wurde in Halstenbek Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Schon wieder Einbruch in eine Fahrschule im Kreis Pinneberg – diesmal in Halstenbek Von Manu Schmickler | 03.02.2023, 17:17 Uhr

Diesmal in Halstenbek: Nachdem es am vergangenen Wochenende zwei Einbrüche in Pinneberger Fahrschulen gegeben hatte, traf es jetzt eine Fahrschule in Halstenbek-Ort.