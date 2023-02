Menschen aus dem Kreis Pinneberg haben in den vergangenen 365 Tagen immer wieder ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet oder Hilfsaktionen gestartet. Feuerwehren aus der Region spendeten Ausrüstung und sogar ein ganzes Feuerwehrfahrzeug (links oben, im Uhrzeigersinn), an Rathäusern wie in Barmstedt wurden Ukraine-Flagge gehisst. In den Dörfern und Städten wurden wie in Hörnerkirchen und Barmstedt die Flüchtlinge willkommen geheißen und Wohnungen zur Verfügung gestellt. In Elmshorn gab es Friedensdemos, die örtliche Tafel half mit Lebensmitteln.

Foto: Kovop58, Bastian Fröhlig, Michael Bunk, Carsten Wittmaack und Jann Roolfs. Montage: Andreas Dirbach up-down up-down