Kaum ist die eine Baustelle auf der A23 beendet, folgt schon die nächste: Wie Torben Wiencke, Sprecher der Autobahn GmbH, nun ankündigte, werden auf der A23 zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte von Dienstag (17. Oktober), 6 Uhr, bis Freitag (20. Oktober), 16 Uhr, der Stand- und Hauptfahrstreifen gesperrt. Betroffen ist demnach die Fahrtrichtung Süden in Richtung Hamburg.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum nur über einen Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet. Notwendig sind die Arbeiten, weil Schäden im Böschungsbereich gefunden wurden, die „zwingend behoben werden müssen“, so Wiencke. Demnach wurde die Böschung während der starken Regenfälle der vergangenen Tage ausgespült und muss nun wieder verfüllt und gefestigt werden.

Zweite Sperrung zwischen Elmshorn und Tornesch

Das sorgt erneut für eine Engstelle auf der A23. Seit September wird zwischen Pinneberg und Hamburg ohnehin täglich Stau gemeldet, da in diesem Bereich noch bis Jahresende die Fahrbahn instand gesetzt wird. Und auch in Richtung Heide kommt am kommenden Wochenende eine Sperrung hinzu. Für Bauarbeiten wird vom 20. Oktober, 20.30 Uhr, bis zum 23. Oktober, 5 Uhr, die Fahrtrichtung Heide zwischen Elmshorn und Tornesch komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L110 und die K21. Allerdings empfiehlt die Autobahn GmbH den Bereich um die Sperrung großräumig über B206 und A7 zu umfahren.

Die Fahrbahn der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch in Fahrtrichtung Hamburg ist bereits am vergangenen Wochenende fertiggestellt worden.