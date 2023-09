Im Neubau Schock: Wasserschaden an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg Von René Erdbrügger | 21.09.2023, 17:30 Uhr Im Neubau der GuGs ist ein Wasserschaden aufgetreten. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Die Leckage trat in einem Trakt des Neubaus an der GuGs auf. Die Trocknung wird etwa zweieinhalb Monate in Anspruch nehmen, schätzt die Stadt. Dabei sollte der Neubau in den Herbstferien fertig sein.