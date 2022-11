Kaum breiter als ein Fahrradlenker: Der Radweg an der L104 in Halstenbek. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Straßensanierung Unendliche Geschichte: Was passiert mit der L104 in Halstenbek? Von Manu Schmickler | 30.11.2022, 18:29 Uhr

In der Nachbargemeinde Schenefeld sind die Bauarbeiten an der L104 seit August beendet. In Halstenbek sollte es 2024 weitergehen mit der Sanierung – ebenfalls mit einer Verbreiterung des Geh- und Radwegs. Das lehnt der Landesbetrieb aber ab.