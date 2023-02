Gemüse aus der Region verkauft Josephine Becker am Stand des Schümannhofs. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Kreis Pinneberg Obst, Brot und Käse: Nach dem Markttag ab in die Tonne? Von Cornelia Sprenger | 04.02.2023, 16:00 Uhr

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Und sogar auf Bundesebene wird inzwischen über die Lebensmittel diskutiert, die nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums in den Tonnen der Supermärkte landen. Aber was passiert eigentlich mit Obst, Brot, Käse und Co. wenn der Markttag zu Ende ist?