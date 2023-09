Weihnachtsgebäck im Spätsommer Warum Spekulatius, Lebkuchen und Co. schon jetzt in den Regalen im Kreis Pinneberg liegen Von Cornelia Sprenger | 08.09.2023, 17:00 Uhr In einem Discounter in Pinneberg stehen die Weihnachtssüßigkeiten schon seit den ersten Septembertagen im Regal. Foto: Privat up-down up-down

Trotz sommerlicher Temperaturen sind Lebkuchen, Spekulatius und Stollen in den Supermarktregalen des Kreises Pinneberg schon wieder zurück. Caglar Cot, Geschäftsleiter von „Meyers Frischecenter“ in Prisdorf, verrät, was nach den Feiertagen mit den Weihnachtsmännern passiert und was sich im Weihnachtsgeschäft verändert hat.