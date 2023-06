Schandfleck oder Lost Place? Das heruntergekommene Haus am Damm. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Rechtslage Warum die Stadt Pinneberg keine Handhabe gegen vermüllte und unbewohnte Häuser hat Von René Erdbrügger | 20.06.2023, 09:00 Uhr

Zerlebte und zugemüllte Häuser sind auch in Pinneberg vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Aber die Ordnungsbehörde handelt erst in dem Moment, in dem eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht. Dann müssten schon Dachziegel herunterfallen.