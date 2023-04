Die Jahnhalle befindet sich in der Richard-Köhn-Straße 75 in Pinneberg. Archivfoto: René Erdbrügger up-down up-down Diskussion über Cancel Culture Auf Antrag des VfL Pinneberg: Warum die Jahnhalle einen neuen Namen erhalten soll Von Bastian Fröhlig | 30.04.2023, 14:00 Uhr

Der VfL Pinneberg will die Jahnhalle in der Richard-Köhn-Straße in Hanna-Junge-Halle umbenennen. Auch die Verwaltung ist dafür. Was dahinter steckt und wie die Politik reagiert.