Auch am Bahnhof Pinneberg war weit und breit kein Bus in Sicht am Montagmorgen. Foto: Daniel Friedrichs up-down up-down Warnstreik der Busfahrer Erster Streiktag trifft Schüler und Pendler im Kreis Pinneberg Von Anja Steinbuch | 24.10.2022, 18:16 Uhr

Gähnende Leere herrschte heute nicht nur an den Busbahnhöfen in Elmshorn, Itzehoe oder Pinneberg. In ganz Schleswig-Holstein traten die Busfahrer privater Unternehmen in einen fünftägigen Warnstreik.