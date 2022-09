Dirk Duesiefken zeigt am Sonntag, 4. September, warum der Jungbaumschnitt so wichtig ist. Foto: IfB up-down up-down Deutsches Baumschulmuseum Vortrag für Hobbygärtner: Wie man Baumkronen richtig schneidet Von Felix Poser | 01.09.2022, 17:20 Uhr

Wer nicht von Anfang an richtig schneidet, könnte es bereuen: Dirk Duesiefken zeigt in Pinneberg allen Hobbygärtnern, auf was bei Bäumen zu achten ist.