Anne Thießen hat sich nach der Geburt ihrer Kinder für eine Fortbildung zur Bauernhofpädagogin entschieden. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Vom Kalb zum Döner Hof Thiessen in Borstel-Hohenraden: Mit Pädagogik den Bauernhof-Alltag verstehen Von Bastian Fröhlig | 28.07.2023, 06:00 Uhr

In der Pinneberger Umgebung gibt es mehrere sogenannte Erlebnis- oder Lernbauernhöfe. Unter anderem den der Familie Thießen in Borstel-Hohenraden. Wie die gelernte Fotografin Anne Thießen dazu kam und was genau sie den Kindern und Jugendlichen näherbringen will, hat sie shz.de erzählt.