Basstölpel brüten in Deutschland nur auf Helgoland. Die Kolonie ist aufgrund Vogelgrippe in Gefahr. FOTO: IMAGO/imagebroker up-down up-down Auf Helgoland Vogelgrippe wütet: Deutschlands einzige Basstölpel-Kolonie in Gefahr Von Chiara Bluhm | 30.07.2022, 19:55 Uhr

Auf Helgoland ist in Deutschlands einziger Basstölpel-Kolonie die Vogelgrippe ausgebrochen. Zum ersten Mal bedroht die Vogelgrippe die seltenen Wildvögel auch im Sommer – mitten in der Brutzeit der Kolonie. Der Stationsleiter des Vogelschutzvereins Jordsand erklärt, warum das so gefährlich ist.