Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin Vor-Ort-Besuch im Video: So sah der Arbeitsplatz von Irmgard F. im KZ Stutthof aus Von Victoria Lippmann | 19.12.2022, 11:16 Uhr

Am 20. Dezember wird voraussichtlich das Urteil gegen die inzwischen 97-Jährige Irmgard F. verkündet. Der ehemaligen Sekretärin im KZ Stutthof wird Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen vorgeworfen. Was konnte die damals junge Frau in der Zeit von 1943 bis 1945 mitbekommen haben? Wir sind nach Polen gereist und haben uns an ihrer alten Arbeitsstelle – dem heutigen Museum Stutthof – umgesehen.