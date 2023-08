„Präsenz-Unterricht ist das, was die Menschen wollen“, sagt Gesine Keßler-Mohr, Leiterin der Pinneberger Volkshochschule (VHS). Zum neuen Herbstsemester bietet die Bildungseinrichtung 300 Kurse und Seminare an. Aber auch neue Online-Angebote sind dabei. Am Mittwoch (23. August) stellte die Leiterin das Programm vor, das in diesem Jahr bereits in die Haushalte gelangt ist – es wurde mit dem Tip verteilt. Bei der Präsentation in den Räumen der VHS ging Keßler-Mohr auf vier Angebote ausführlich ein.

Gesine Keßler-Mohr, Leiterin der Pinneberger Volkshochschule (VHS), stellte das neue VHS-Programm vor: Unterstützt dabei wurde sie von den Dozenten Frank Händler (von links), Silke Walch und Mona Karamad. Foto: René Erdbrügger

In der Sparte Junge VHS nimmt die Iranerin Mona Karamad ihre Teilnehmer mit in die Welt des Animationsfilms. Dabei werden kleine Videoclips gedreht, die Geschichten erzählen. Eine alte Technik, das sogenannte Stop-Motion-Verfahren kommt zum Einsatz. Zum Beispiel werden Knetfiguren in Einzelbildern aufgenommen, wobei diese bei jeder Einstellung von Hand anders positioniert werden. Werden diese Einzelbilder hintereinander abgespielt, entsteht der Eindruck, dass sich die Objekte bewegen.

Ausgebildete Englischlehrerin

So ganz nebenbei könnten die Teilnehmer auch ihre Englischkenntnisse verbessern, denn die Dozentin sei nicht nur Expertin in der Stop-Motion-Animation, sondern auch eine ausgebildete Englischlehrerin, so Keßler-Mohr. „Wenn Kinder und Erwachsene englische Grammatik lernen, ist das sehr langweilig. Bei mir können sie ihre Träume zum Leben erwecken“, sagt Karamad. Dabei zeige sie auch Bilder und spreche auf Englisch darüber, was zu sehen ist.

Der Kurs für Jugendliche von sieben bis neun Jahren beginnt am Dienstag, 7. November, und läuft von 16.30 bis 18.30 Uhr an insgesamt sieben Terminen. Kursort: VHS, Am Rathaus 3, Raum 336, Gebühr: 95 Euro. Ab 18 Uhr beginnt der Kursus für Jugendliche von 12 bis 15 Jahre.

Mit Kunst geht es weiter: „Das gemalte Ich – Selbstporträts von Künstlerinnen durch die Jahrhunderte“ heißt der Kurs von Silke Walch (Montag, 16. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, fünf Termine, VHS, Am Rathaus 3, Raum 335, Gebühr 89,40 Euro). Der gelernten Buchhändlerin, die Kunstgeschichte studiert hat, geht es darum, vernachlässigte Künstlerinnen vorzustellen.

„Fragt man nach Impressionisten, sind es Monet und Degas, die genannt werden, aber keine Impressionistinnen. Sie sind in der Kunstgeschichte nicht dokumentiert. Die Selbstbildnisse von Frida Kahlo oder Paula Modersohn-Becker sind bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass Künstlerinnen schon früh, seit der Renaissance, begannen, Porträts von sich selbst anzufertigen“, sagt sie.

Walch erläutert:

„Im Zuge der Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren sind Kunsthistorikerinnen erstmals darangegangen und haben versucht, die Werke aus den Archiven auszugraben und die Geschichte aufzuarbeiten. Es war ein großes und ist wieder ein großes Thema. Es gab in der Renaissance schon einen Geschlechterstreit. Es ging um bestimmte Rechte für Frauen.“ Silke Walch VHS-Dozentin

Auch an Lyrik ist Walch interessiert: „Lyrik ist der Rede wert! – Eine Reise durch die Kunst- und Literaturgeschichte“, heißt der Kurs (Beginn ist am Montag, 23. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, fünf Termine, VHS, Am Rathaus 3, Raum 335, Gebühr: 89,40 Euro). Darin wird ein Blick auf Gedichte aus der Zeit des Barocks bis hin zur Gegenwart geworfen, auch zeitgenössische Strömungen wie Poetry-Slam behandelt sie. „Da hangele ich mich an den Jahreszeiten entlang. Man lernt bei mir die Literaturgeschichte und die rhetorischen Mittel kennen.“ Auch auf Exil-Lyrik geht sie ein.

„Was deine Wut dir sagen will“

Frank Händler ist Medienforscher und arbeitet in einer Hamburger Werbeagentur. Er bietet das Seminar „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg an (Beginn ist am Samstag, 4. November, 9 bis 16 Uhr, zwei Einheiten, VHS, Am Rathaus 3, Raum 336, Gebühr: 165 Euro). Zwei weitere Kurse zum Thema bietet die VHS ebenfalls an.

„Es geht darum, auf der Bedürfnisebene zu kommunizieren und empathisch miteinander umzugehen. Ich komme selbst aus der Wut. Ich weiß, was es heißt, cholerisch zu sein. Dann habe ich das Buch von Marshall Rosenberg ‚Was deine Wut dir sagen will‘ gelesen. Eine Offenbarung für mich. Für mich war das Wichtigste, aus der Opferrolle herauszukommen. Ich habe mir immer gewünscht, dass mein Vorgesetzter mir Wertschätzung und Anerkennung gibt. Solange ich denke, er muss das machen, sonst werde ich nicht glücklich, habe ich keine Handlungsfreiheit mehr.“ Also müsse man überlegen, ob man woanders Handlungsfreiheit bekommt. „Zum Beispiel in der VHS. Ich tue die Dinge dorthin, wohin sie gehören.“

Kommunales Kino Pinneberg

Neu im Programm ist auch das Kommunale Kino Pinneberg, bei dem ausgesuchte Filme zum Beispiel zu Klimafragen oder Flucht gezeigt werden, so die VHS-Leiterin. Gezeigt wird unter anderem „Das geheime Leben der Bäume“ (Mittwoch, 25. Oktober, 19, Am Rathaus 3, Raum 347) oder „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (Mittwoch, 27. September, 19 Uhr).

Neue Sprach-Kurse für Anfänger

Auf besonderen Wunsch von VHS-Hörern bietet die VHS Pinneberg neue Sprach-Kurse für Anfänger in Chinesisch, Japanisch, Neugriechisch, Schwedisch und Türkisch an. Bei allen Kursen ist eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-pinneberg.de oder per E-Mail an info@vhs-pinneberg.de erforderlich.