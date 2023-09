Ermittlungen laufen Versuchter Einbruch in Rellingen-Egenbüttel – Polizei sucht Zeugen Von Manu Schmickler | 04.09.2023, 15:03 Uhr Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Einbruch in Egenbüttel. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

In Egenbüttel haben Unbekannte am Donnerstag versucht, in ein Rellinger Mehrfamilienhaus einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.