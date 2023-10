Die Polizei ermittelt Versuchter Einbruch in Halstenbek – Anwohner durch Lärm geweckt Von Manu Schmickler | 02.10.2023, 14:03 Uhr Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem versuchten Einbruch in Halstenbek aufgenommen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

In Halstenbek hat ein Bewohner einen Einbruch in sein Haus im letzten Moment verhindern können. Das Fenster war schon offen und zum Einstieg bereit. Dabei hatten sie aber das Zimmer erwischt, in dem der Bewohner gerade schlief.