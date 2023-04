Sie machten zu viel Lärm: Einbrecher fliehen ohne Beute. Symbolfoto: IMAGO/Daniel Scharinger up-down up-down Zeugen gesucht Versuchter Einbruch: Bewohner stören Täter in Schenefeld Von Sophie Laura Martin | 03.04.2023, 14:40 Uhr

Kriminelle haben am Sonnabend versucht, in ein Einfamilienhaus in Schenefeld einzubrechen. Durch den Lärm wachten allerdings die Bewohner auf.