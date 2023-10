Einsatz im September 2019 Eskalierte Verkehrskontrolle in Halstenbek: Freispruch für Hamburger Polizisten Von Wolfgang Duveneck | 12.10.2023, 17:00 Uhr Den beiden Hamburger Polizisten wurde Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Dafür mussten sie sich vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Symbolfoto: Wolfgang Duveneck up-down up-down

An mehreren Prozesstage hat sich Richterin Christine Schmidt berichten lassen, was am 15. September 2019 in Halstenbek passiert ist. Dass die beiden Hamburger Polizisten sich bei der Verkehrskontrolle, die an diesem Abend vollkommen eskaliert war, falsch verhalten hatten, sah die Richterin nicht.