Immer wieder Körperverletzungen „Vatertag“ im Kreis Pinneberg: Polizei warnt vor zu viel Alkohol und erhöht die Präsenz Von Anja Steinbuch | 17.05.2023, 05:00 Uhr

Egal ob eine klassische Vatertagstour mit Bollerwagen, spontane Treffen am Elbstrand oder Flunkyball-WM in Elmshorn: An Christi Himmelfahrt fließt viel Alkohol. Und das führt auch im Kreis Pinneberg regelmäßig zu Streit und auch zu Unfällen und Verletzungen.