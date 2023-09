Spendenübergabe Uwe-Spaude-Stiftung aus Schenefeld unterstützt Projekte für Kinder Von Sophie Laura Martin | 08.09.2023, 10:00 Uhr Bettina Fischer von der VR Bank (links) übergibt gemeinsam mit Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (zweite von rechts) das Geld an Jens Clausen von den Schenefelder Beeten (zweiter von links) und an Petra Krause von der Rasselbande (Mitte). Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down

Ein Schenefelder Unternehmer hat an gemeinnützige Institutionen gespendet. Am Mittwoch wurde das Geld in einer feierlichen Zeremonie an die Empfänger übergeben.