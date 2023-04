Die Pläne für die neue Erich Kästner Schule liegen vor. Über ein wichtiges Detail - einen Treffpunkt für Krupunder in der dortigen Bücherei - herrscht Uneinigkeit zwischen Einwohnern und Politik. Foto: BKSA Hamburg GmbH up-down up-down Unmut bei Einwohnern Rellinger enttäuscht: Keine Einigkeit über neuen Treffpunkt in Krupunder Von Manu Schmickler | 26.04.2023, 17:56 Uhr

Ein geplantes Neubaugebiet erhitzt in Rellingen die Gemüter. Einwohner aus Egenbüttel und Krupunder hätten dort gern einen Treffpunkt, wie er in Rellingen-Ort an der Bücherei geplant wurde. Der Versuch, darüber noch einmal zu diskutieren, scheiterte.