Die Polizei sucht Zeugen: Ein BMW ist auf dem Edeka-Parkplatz an der Saarlandstraße in Pinneberg beschädigt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Unfallflucht in Pinneberg BMW auf Edeka-Parkplatz in Pinneberg beschädigt Von Bastian Fröhlig | 18.07.2023, 15:23 Uhr

Ein schwarzer BMW ist am 11. Juli auf dem Edeka-Parkplatz an der Saarlandstraße in Pinneberg beschädigt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.