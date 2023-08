Daten ausgewertet Unfallatlas für Kreis Pinneberg: Hier hat es 2022 besonders oft gekracht Von Caroline Warmuth | 21.08.2023, 06:00 Uhr Verletzte Menschen und demolierte Autos hat es im Jahr 2022 im Kreis Pinneberg zuhauf gegeben. Sie sind alle im Unfallatlas aufgenommen. Foto: Florian Sprenger/Caroline Warmuth up-down up-down

Der Unfallatlas zeigt an, wo es in Deutschland am häufigsten kracht. Ein paar Bereiche im Kreis Pinneberg stechen bei einem Blick auf die interaktive Karte heraus. Vor allem auf den Autobahnen und in den Städten gibt es Unfallschwerpunkte.