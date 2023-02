Der Polizei gelingt es, den flüchtigen Unfallverursacher zu stellen – Blutprobe. Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down Notarztfahrzeug angefahren Passiert in Pinneberg: Geflohener Unfallverursacher wird von der Polizei gestellt Von Klaus Plath | 26.02.2023, 13:28 Uhr

Das in Pinneberg stationierte Notarzteinsatzfahrzeug ist in der Nacht zum Sonntag in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurde es leicht beschädigt.