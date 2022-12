Nach dem Unfall musste die Feuerwehren aus Rellingen und Egenbüttel die Insassen des Autos mit hydraulischem Gerät aus ihrem Wagen befreien. Zuvor war der Tanklaster in die Beifahrerseite des Autos geprallt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Unfall in Rellingen Benzin-Laster prallt in VW: Feuerwehr muss zwei Verletzte aus Auto befreien Von Florian Sprenger | 10.12.2022, 08:41 Uhr

Der Tanklastzug war mit 37.000 Litern Benzin beladen, als er in die Seite des Autos krachte. Der Lkw-Fahrer hatte an einer Kreuzung in Rellingen im Kreis Pinneberg offenbar die Vorfahrt missachtet.