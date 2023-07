Der Nissan wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Bei nasser Fahrbahn Reifen auf der A23 bei Pinneberg geplatzt – Nissan-Fahrer schleudert gegen Leitplanke Von Anja Steinbuch | 20.07.2023, 14:26 Uhr

Es muss für den Fahrer, der am frühen Donnerstagmorgen auf der A23 in Höhe Pinneberg Nord in Fahrtrichtung Süden mit seinem Kleinwagen unterwegs war, ein Schockmoment gewesen sein: In voller Fahrt platze ihm ein Reifen und sein Wagen schleuderte gegen die Mittelleitplanke.