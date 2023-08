Auf dem Flugplatz Helgoland-Düne ist am Montagvormittag (21. August) ein Ultraleichtflugzeug beim Landeanflug verunglückt. Laut Polizei wurde der Pilot – ein 78 Jahre alter Mann aus Hamburg – dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Westküstenklinikum nach Heide. Ob der Pilot nach dem Unfall in Lebensgefahr schwebte, war am Nachmittag zunächst unklar. An der Maschine entstand Totalschaden.

BFU ermittelt in dem Fall

Laut Polizei war der Hamburger gegen 11.40 Uhr beim Landeanflug auf der Insel abgestürzt. Demnach habe der 78-Jährige die Landebahn in einer Kurve angeflogen und sei dann mit einem Flügel auf dem Boden aufgeschlagen, sodass das Flugzeug auf die Landebahn krachte.

In die Ermittlungen wurde die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung (BFU) in Braunschweig eingeschaltet. Wie ein BFU-Sprecher auf Anfrage von shz.de berichtete, handelt es sich bei der Maschine um ein Flugzeug vom Typ Tecnam P 92, ein zweisitziges Flugzeug eines italienischen Herstellers.

Erst Anfang Juni war auf Helgoland ein einmotoriges Leichtflugzeug verunglückt. Es war direkt nach der Landung nach links von der Piste abgekommen und auf den weichen Dünensand geraten. Dadurch riss das Bugrad ab, das Flugzeug kippte nach vorn und die Propeller verbogen. Beide Insassen waren unverletzt geblieben. Am Flugzeug entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.