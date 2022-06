Zweiter Unfall auf der A23, nachdem ein verunglückter Ferrari zwischen Tornesch und Pinneberg einen Stau ausgelöst hatte: Ein Bus fuhr am Stauende an der Anschlusstelle Horst/Elmshorn auf einen Lkw auf. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Vollsperrung der Autobahn Unfälle auf der A23: Ferrari kracht in Mittelleitplanke – Bus fährt am Stauende auf Lkw Von Florian Sprenger | 27.06.2022, 18:10 Uhr | Update vor 34 Min.

Nichts geht mehr auf der A23: Weil am Montag (27. Juni) zunächst ein Ferrari in die Leitplanke zwischen Tornesch und Pinneberg fuhr und am Stauende ein Reisebus auf einen Lkw auffuhr, war die Autobahn Stunden gesperrt.