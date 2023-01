Nach einem Überfall in Schenefeld suchen die zuständigen Beamten nun nach Zeugen. Symbolfoto: IMAGO/PaetzelPress up-down up-down Tat am Dienstagabend Unbekannter greift Frau in Schenefeld an – die wehrt sich mit Tritten und Schreien Von Sophie Laura Martin | 04.01.2023, 17:22 Uhr

In Schenefeld ist am Dienstagabend offenbar eine Frau angegriffen worden. Sie kann den Täter in die Flucht schlagen. Die Polizei hat eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht.