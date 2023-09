Zeugen gesucht Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus in Pinneberg ein Von René Erdbrügger | 27.09.2023, 15:40 Uhr Die Pinneberger Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs. Symbolfoto: imago-images.de up-down up-down

In dem Haus in Pinneberg wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob oder was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest.