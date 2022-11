An der Dorfstraße in Ellerbek ist eingebrochen worden. Foto: Nicolas Armer up-down up-down Polizei ermittelt Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Tangstedt ein Von Martin Busche | 08.11.2022, 16:53 Uhr

Der Einbruch hat sich am Montag in einem Haus an der Dorfstraße in Tangstedt ereignet. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?