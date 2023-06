Fahrgäste müssen weiterhin einen Umweg in Kauf nehmen. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Einschränkung für Fahrgäste Der Umweg am Pinneberger Bahnhof bleibt noch lange bestehen Von René Erdbrügger | 08.06.2023, 06:00 Uhr

Die Umbauarbeiten am Pinneberger Bahnhof sind in vollem Gange. Die Arbeiten an der Verkehrsstation sollen im Spätsommer abgeschlossen sein. Den Umweg zu den Gleisen müssen die Passagiere aber noch lange in Kauf nehmen.