Im US-Bundesstaat Wyoming durften 1870 erstmals in der Geschichte auch Frauen wählen. In Deutschland gibt es das Wahlrecht für Frauen seit 1919. Symbolfoto: IMAGO/Tolga Ildun Umfrage in Pinneberg Weltfrauentag: Ein Tag, der immer noch aktuell und wichtig ist Von Anna Heidenberger | 08.03.2023, 06:30 Uhr

Inwiefern ist der Weltfrauentag, der jedes Jahr am 8. März stattfindet, heutzutage noch relevant? shz.de hat die Passantinnen in der Fußgängerzone in Pinneberg nach ihrer Meinung gefragt.