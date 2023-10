Tod von Tunahan Keser Leiche an A7 entdeckt: Polizei rollt Mord an Boxer aus Kreis Pinneberg neu auf Von Anja Steinbuch | 19.10.2023, 17:55 Uhr Das Opfer: Tunahan Keser aus Schenefeld wurde 2017 erschossen aufgefunden. Bis heute ist unklar, wer genau der Täter war und warum Keser sterben musste. Foto: Polizeiinspektion Itzehoe up-down up-down

Der Fall gehört zu den mysteriösesten im Kreis Pinneberg: Im Sommer 2017 war die Leiche des jungen Boxers Tunahan Keser in der Nähe der A7-Raststätte Holmmoor in Quickborn gefunden worden. Doch vom Täter fehlt bislang jede Spur. Auch ein Zeugenaufruf in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ konnte keinen Durchbruch bringen. Jetzt gibt es Neuigkeiten.