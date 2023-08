Moped-Fahrer verunglückt Nach tödlichem Unfall in Schenefeld: Gutachter soll Hergang rekonstruieren Von Felisa Kowalewski | 08.08.2023, 16:11 Uhr Auf der Lornsenstraße ist am Montagabend ein Kradfahrer verstorben. Er wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße abbiegen. Foto: Felix Poser up-down up-down

Ein Moped-Fahrer war am Montagabend auf der Lornsenstraße in Schenefeld bei einem schweren Verkehrsunfall zu Tode gekommen – jetzt ermittelt die Polizei. Was zu dem Unfall bisher bekannt ist.